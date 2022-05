Gegen Tundra

TSM steht im Finale des Dota-Majors ESL One Stockholm

Stand: 22.05.2022, 01:15 Uhr

Am vorletzten Spieltag der ESL One Stockholm hat sich TSM in einer knappen Serie gegen Tundra Esports ins Finale gespielt. OG eliminierte bei seinem Weg durch die Lower Bracket Thunder Awaken und Gaimin Gladiators. In den Top Vier des Turniers sind damit drei Teams aus Westeuropa.