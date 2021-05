Trotz Pflichtsieg: Fortuna endgültig aus dem Aufstiegsrennen

Das 3:0 (2:0) am 33. Zweitliga-Spieltag nutzte dem Absteiger nichts mehr, da der Tabellendritte Greuther Fürth gleichzeitig beim SC Paderborn gewann. Beim ungefährdeten Fortunen-Sieg trafen in Shinta Appelkamp (10. Minute), Marcel Sobottka (18.) und Kristoffer Peterson (87.).

Vor dem Saisonfinale am kommenden Sonntag in Fürth sprang das Team von Trainer Uwe Rösler damit noch auf Rang vier. Mit nun 56 Punkten kann die Fortuna aber selbst mit einem Sieg in Fürth (61) den Relegationsrang nicht mehr erreichen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Rösler zur neuen Saison als Trainer abgelöst wird.

Im Spiel war Düsseldorf von Beginn an deutlich überlegen und hätte wesentlich höher gewinnen können, tat aber spätestens nach der Pause nicht mehr als nötig, um den 16. Saisonsieg einzufahren. Peterson erhöhte in der Endphase noch zum 3:0.

dpa | Stand: 16.05.2021, 17:28