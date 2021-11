Traumfinale beim Grand Slam of Darts: Price gegen Wright

Der Primus aus Wales und der Schotte treffen nach ihren Siegen im Halbfinale am heutigen Sonntagabend (20.00 Uhr/DAZN und Sport1) aufeinander. "The Iceman" Price bezwang am Nachmittag den Engländer James Wade mit 16:9, im Anschluss besiegte "Snakebite" Wright den Engländer Michael Smith mit 16:12. Wright, der am Samstag Fallon Sherrock bezwungen hatte, hatte nach seinem Halbfinal-Sieg Tränen in den Augen.

Price und Wright gehen auch als Favoriten in die Darts-WM in London (ab 15. Dezember).

dpa | Stand: 21.11.2021, 16:53