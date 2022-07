Bundesliga Transfer-Debatte um de Ligt - Salihamidzic hält sich bedeckt Stand: 11.07.2022 15:32 Uhr

In die Transfer-Debatte um den vom FC Bayern umworbenen Matthijs de Ligt könnte Bewegung kommen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Montag in Turin zu Verhandlungen wegen des Abwehrspielers eingetroffen. Der "Bild" zufolge stehen Gespräche mit Juve-Sportdirektor Federico Cherubini an.

Ein Sprecher von Juventus Turin bestätigte ein Treffen mit Vertretern von Bayern München auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht. "Es gibt im Moment keine Neuigkeiten", sagte er. Auf einem Video ist Salihamidzic nach seiner Landung in Italien zu sehen. "Gibt es Zuversicht für de Ligt?" wird er darin auf Italienisch gefragt. Der frühere Juve-Profi antwortet in Landessprache: "Schauen wir mal."

Medien: Bayern erhöht Angebot

Der Niederländer de Ligt will Medienberichten zufolge Juventus verlassen, neben dem FC Bayern ist auch der FC Chelsea interessiert. Weder die Münchner noch die Turiner haben sich bislang öffentlich zu dem Thema geäußert.

Übereinstimmenden italienischen Medienberichten zufolge erhöhte der deutsche Serienmeister sein Angebot für den 22 Jahre alten Nationalspieler zuletzt auf mindestens 70 Millionen Euro, dazu kämen noch Boni. De Ligt hat eine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2024 laufenden Vertrag: Für eine Ablösesumme von 120 Millionen Euro kann er Juventus verlassen.