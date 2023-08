Bundesliga Tousart fehlt Union bis zu drei Wochen Stand: 05.08.2023 16:13 Uhr

Neuzugang Lucas Tousart wird den Saisonauftakt beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin verpassen.

Der 26-jährige Franzose, der sich vor einer Woche beim 1:0-Testspielsieg gegen Udinese Calcio am Oberschenkel verletzt hatte, wird dem Verein zwischen zwei und drei Wochen fehlen, wie am Rande der Generalprobe gegen Atalanta Bergamo bekannt wurde. Tousart war erst vor zwei Wochen von Absteiger Hertha BSC zum Lokalkonkurrenten gewechselt.

Bereits im Trainingslager war Union von einer leichteren Verletzung ausgegangen. Fehlen wird Tousart damit beim ersten Pflichtspiel am kommenden Sonntag in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf. Ob er beim Auftakt in der Bundesliga im Heimspiel gegen Mainz 05 am 20. August mitwirken kann, ist noch offen.