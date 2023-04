Radstar Tour-Sieger Vingegaard verlängert bei Jumbo-Visma Stand: 18.04.2023 11:25 Uhr

Tour-de-France-Champion Jonas Vingegaard hat seinen Vertrag beim niederländischen Radrennstall Jumbo-Visma vorzeitig um drei Jahre bis 2027 verlängert. Der 26-jährige Däne fährt seit 2019 für Jumbo-Visma.

Nachdem er 2021 den zweiten Platz bei der Tour de France belegt hatte, holte er sich im vergangenen Jahr den Gesamtsieg beim wichtigsten Radrennen der Welt vor Superstar Tadej Pogacar (Slowenien). Auch in diesem Jahr dürfte es wieder zum Zweikampf der beiden Kapitäne kommen.

"Ich hatte eine fantastische Reise mit dem Team, das mich in jedem Jahr unterstützt hat, um der Fahrer zu werden, der ich heute bin. Ich schätze die Qualität des Teams, die Leute hier und fühle mich zu Hause. (...) Wir werden definitiv noch ein höheres Level zusammen erreichen", wurde Vingegaard in der Mitteilung des Teams zitiert. Er wolle noch weitere Tour-Siege in den nächsten fünf Jahren einfahren.