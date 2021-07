Tour de France startet Countdown bis Kopenhagen 2022

In einem zweiminütigen Imagevideo, das mit einem Küsschen des Tour-Zweiten Jonas Vingegaard an die dänischen Fans beginnt, zeigten die Organisatoren Kopenhagen als Fahrrad-Stadt und zitierten prominente dänische Radprofis wie den Olympia-Zweiten Jakob Fuglsang. "In Kopenhagen sind die Leute verrückt nach Fahrrädern, nicht nur zum Transport", sagte Fuglsang.

Eigentlich hätte der Tour-Start schon 2021 in Kopenhagen stattfinden sollen. Doch weil wegen der Corona-Pandemie die Fußball-EM 2020 um ein Jahr verschoben wurde, konnte die Stadt nicht beide Sport-Großereignisse innerhalb kurzer Zeit organisieren. Bei der EM wurden vier Spiele in Kopenhagen ausgetragen.

2022 soll die Tour am 1. Juli beginnen, nach drei Etappen in Dänemark gibt es einen Ruhetag und den folgenden Transport in Richtung Frankreich. Wo genau es danach weitergeht, wird erst im Herbst bekanntgegeben. Jumbo-Visma-Profi Vingegaard, der diese Tour überraschend als Zweiter hinter Sloweniens Sieger Tadej Pogacar beendete, kommt für die Dänen als neuer Hoffnungsträger zu einer günstigen Zeit.

dpa | Stand: 19.07.2021, 10:16