Tommy Haas noch einmal für den TC Großhesselohe aktiv

"Wir freuen uns sehr und sind stolz, dass Tommy nochmal für uns spielen wird", sagte Vereinspräsident Roland Benedikt der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Der "Süddeutschen Zeitung" hatte er zuvor gesagt: "Geplant ist, dass Tommy beim ersten Heimspiel der Großhesseloher am 29. Mai gegen Iphitos München zum Einsatz kommt, sowie beim Heimspiel am 3. Juli gegen den TVA 1860 Aschaffenburg."

In der Spielklasse Herren 30 sind Tennisspieler spielberechtigt, die 30 Jahre oder älter sind. Der mittlerweile 42-jährige Haas war schon früher für den TC Großhesselohe aktiv, im März 2018 hatte er sein Karriereende verkündet. Im vergangenen Sommer hatte der gebürtige Hamburger, der mit seiner Familie in den USA lebt, beim Einladungsturnier in Berlin gespielt.

dpa | Stand: 23.03.2021, 11:18