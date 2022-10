Turnier in China Tischtennis-WM: DTTB-Frauen besiegen Indien Stand: 01.10.2022 10:30 Uhr

Die deutschen Tischtennis-Frauen sind mit einem hart erkämpften Sieg in die Mannschafts-WM in Chengdu/China gestartet.

Gegen Indien setzte sich das Team um Vize-Europameisterin Nina Mittelham am Samstag mit 3:2 durch.

Mittelham hielt die Auswahl von Bundestrainerin Tamara Boros beim Stand von 1:2 mit einem 3:1-Erfolg gegen Indiens Spitzenspielerin Manika Batra im Spiel. Danach holte die Weltranglistenachte Han Ying mit einem 3:0 gegen Sreeja Akula den entscheidenden Punkt.

Bundestrainerin Boros erleichtert

Zuvor hatte Han gegen Batra gewonnen, Niederlagen gab es für Mittelham (0:3 gegen Akula) und Sabine Winter (Schwabhausen) beim 1:3 gegen Diya Parag Chitale.

"Um ehrlich zu sein, war das Spiel noch schwerer, als ich erwartet hatte", sagte Bundestrainerin Tamara Boros. "Ich bin froh, dass wir ein sehr gutes Teamwork haben."

Nächstes Spiel gegen Ägypten

Im nächsten Gruppenspiel geht es am Sonntag (4 Uhr MESZ) gegen Ägypten, das mit einem 1:3 gegen Tschechien in die WM startete. Trotz des Ausfalls der verletzten Ex-Europameisterin Petrissa Solja (Langstadt) peilt das deutsche Team eine Medaille an.

Die deutschen Männer hatten am Freitag ihr Auftaktmatch gegen Kasachstan 3:0 gewonnen und treffen am Sonntag (7 Uhr MESZ) auf Indien.