WTT-Serie

Tischtennis-Nationalspieler Qiu verliert Finale in Doha

Stand: 24.03.2022, 11:56 Uhr

Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu hat seinen ersten Turniersieg in der internationalen WTT-Serie knapp verpasst. In Doha verlor der 25-Jährige von Borussia Düsseldorf das Endspiel gegen den Chinesen Yuan Licen in 2:4 Sätzen.