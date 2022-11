Rückschlag für DFB-Team Timo Werner fällt für die WM aus Stand: 03.11.2022 16:13 Uhr

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wird ohne Timo Werner stattfinden. Das teilte sein Klub RB Leipzig mit.

Der Stürmer von RB Leipzig erlitt am Mittwoch in der Champions League bei Schachtor Donezk einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk und ist bis Ende des Jahres nicht einsatzfähig.

Werner war beim 4:0 in Warschau gegen Schachtar Donezk in der 14. Minute von Taras Stepanenko gefoult worden und musste wenige Minuten später ausgewechselt werden. Zunächst hatte es vonseiten des Klubs geheißen, dass die Verletzung möglicherweise nicht gravierend sei. Am Donnerstag (03.11.2022) unterzog sich Werner in Leipzig einer weiteren Untersuchung, dabei offenbarte sich die Schwere der Blessur.

Lob von Bundestrainer Flick

Für den 26-Jährigen ist die Nachricht ein harter Schlag. Nach zwei eher enttäuschenden Jahren beim FC Chelsea war Werner im Sommer nach Leipzig zurückgekehrt. In einem gewohnten Umfeld, der Angreifer spielte schon von 2016 bis 2020 für die Sachsen, wollte Werner Spielpraxis und Selbstvertrauen für die WM sammeln.

Bundestrainer Hansi Flick hatte den Transfer ebenfalls begrüßt und Werner als Bereicherung für die Bundesliga bezeichnet. Zuletzt hatte er den Angreifer noch gegen Kritik verteidigt. "Timo Werner wird immer sehr kritisch gesehen. Er hat mit die meisten Tore in den letzten Spielen geschossen. Wenn das früher Miro Klose gemacht hätte, dann wären alle begeistert gewesen" , sagte der Bundestrainer.

In den vergangenen Wochen fand Werner tatsächlich wieder zu seiner Form. Drei Tore in den vergangenen drei Ligaspielen sowie Treffer in der Champions League bei Celtic Glasgow und gegen Real Madrid freuten nicht nur den Spieler, sondern auch den nicht mit vielen Stürmern gesegneten Flick.

Mit dem Aus von Werner könnten die Chancen des Bremers Niclas Füllkrug auf eine Teilnahme in Katar steigen. Der 29-Jährige ist mit neun Toren bester Stürmer der Bundesliga.