NHL Tim Stützle bereitet Ottawas Siegtreffer vor

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit den Ottawa Senators unerwartet das Auswärtsspiel bei den Los Angeles Kings gewonnen.

Beim 3:2 war der 20-Jährige aus Viersen mit zwei Vorlagen am Sieg beteiligt. Stützle bereitete das 2:1 vor und in der Verlängerung mit einem langen Pass auf Claude Giroux Ottawas Siegtreffer vor. Stützle kommt damit auf 22 Scorer-Punkte, für das Team aus der kanadischen Hauptstadt war es der achte Saisonsieg im 21. Spiel. Die Kings stehen bereits bei zwölf Siegen und kassierten nun ihre zehnte Niederlage.

Kraken siegen ohne Grubauer

Die Seattle Kraken sind unterdessen so erfolgreich wie noch nie in ihrer Geschichte und holten den fünften Sieg in Serie. Beim 5:4 gegen die Anaheim Ducks kam Nationaltorwart Philip Grubauer zwei Tage nach seinem Comeback gegen die Vegas Golden Knights allerdings nicht zum Einsatz.