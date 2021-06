Thorgan Hazard: "Brauchen Eden in Topform"

"Es gibt eine Chance, dass er spielen kann. Wir brauchen Eden in Topform", sagte Thorgan über seinen Bruder am Dienstag im Teamquartier im heimischen Tubize. Eine Entscheidung könne auch erst am Spieltag in München fallen.

Eden Hazard, Offensivspieler von Real Madrid, hatte wegen einer Muskelverletzung beim 1:0 gegen den gescheiterten Titelverteidiger Portugal am Sonntag vorzeitig vom Platz gemusst. Ein zweiter Schlüsselspieler, Kevin De Bruyne vom Premier-League-Club Manchester City, hatte sich bei einem Foul von João Palhinha eine Knöchelverletzung zugezogen und musste kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden.

"Wir sind nicht sicher, ob Eden spielen kann oder nicht. Wir müssen von Tag zu Tag sehen", meinte Thorgan von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund weiter. Es sei Eden am Dienstag besser gegangen.

Thorgan Hazard bezeichnete seinen Siegtreffer gegen Portugal als das "beste Tor" seiner Karriere. In Italien wartet nun ein starker Kontrahent, der unter Nationaltrainer Roberto Mancini seit 31 Partien nicht mehr verloren hat. "Sie haben eine Serie von ungeschlagenen Spielen, das ist eine schöne Herausforderung für uns zu gewinnen", meinte Hazard.

dpa | Stand: 29.06.2021, 16:11