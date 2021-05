Linkshänder Koepfer, derzeit die Nummer 59 der Welt, musste sich dem Weltranglisten-21. nach 1:58 Stunden geschlagen geben. Das Sandplatz-Turnier ist mit knapp 420.000 Euro dotiert und dient der Vorbereitung auf die French Open.

Zuvor stand Koepfer in dieser Saison schon in Acapulco in der Vorschlussrunde. Dort unterlag der einstige US -Open-Achtelfinalist dem Hamburger Alexander Zverev.

Stand: 20.05.2021, 19:45