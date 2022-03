Niederlage für G2 Esports

Team Liquid gewinnt nach Pause der Valorant Challengers

Stand: 06.03.2022, 23:05 Uhr

Nachdem die dritte Spielwoche beim Challengers in der vergangenen Woche aufgrund des Krieges in der Ukraine abgesagt wurde, ist die Turnierserie in Valorant zurück - allerdings nur zur Hälfte.