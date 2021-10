Sven Meyer nicht mehr Bundestrainer im Ausdauerbereich

"Ich konnte und wollte die Jungs nicht hängen lassen", sagte der 36 Jahre alte Meyer der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt der Titelkämpfe am 20. Oktober.

Im Mai 2011 hatte Meyer die deutschen Ausdauer-Männer nach den verpassten Olympischen Spielen 2008 und 2012 als Bundestrainer übernommen und Stück für Stück zurück in die erweiterte Weltspitze geführt. Die Weltmeister-Titel 2018 und 2019 im Madison für Roger Kluge/Theo Reinhardt fallen beispielsweise in Meyers Amtszeit. Als Grund für sein Ende als Bundestrainer nannte er nun, der Verband habe sich trotz immer komplexerer Aufgaben personell kaum entwickelt.

Dem BDR würde er gerne erhalten bleiben, aber in anderer Funktion. "Ich möchte gern wieder mehr in die technisch analytisch-wissenschaftliche Richtung gehen", sagte Meyer. Dazu soll es nach der WM Gespräche geben. Wie es auf dem Posten des Bundestrainers weitergehen wird, ist derzeit offen. "Wir sind in engen Abstimmungen, können aber noch keine Namen nennen", sagte Sportdirektor Patrick Moster.

Bei der EM in Grenchen/Schweiz hatten Junioren-Ausdauer-Bundestrainer Tim Zühlke und U-23-Bundestrainer Frank Augustin die Mannschaft betreut. Für die WM stehen beide aufgrund von Urlauben nicht zur Verfügung – deshalb springt Meyer in Frankreich trotz Vertragsende ein. "Ich denke, wir haben eine ganze Menge bewegt. Ich hoffe, dass da was hängen bleibt, sagte Meyer vor seiner Abschiedsvorstellung.

dpa | Stand: 19.10.2021, 07:45