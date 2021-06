Surfer Leon Glatzer bei Olympischen Spielen dabei

Der 24-Jährige setzte sich bei den "World Surfing Games" des internationalen Verbandes ISA gegen namhafte Konkurrenz durch und sicherte sich einen der fünf Japan-Startplätze, die bei dem Wettkampf in El Salvador bei den Männern vergeben werden.

"Wir haben mit dem deutschen Team so viel Arbeit reingesteckt" , sagte der in Costa Rica aufgewachsene Glatzer. "Es ist definitiv historisch, der einzige deutsche Surfer bei Olympia zu sein." Die vergangenen zehn Tage seien die emotionalste Zeit seines Lebens gewesen, schrieb er bei Instagram. "Ich bin jeden Tag um 3 Uhr nachts aufgewacht, wusste nicht warum, bin einfach rausgegangen, habe die Sterne angeschaut und gebetet, dass ich es zu Olympia schaffe. Und es ist passiert, dies ist der glücklichste Tag meines Lebens."

Glatzer trifft in Tokio auf 19 Konkurrenten

Bei den Olympischen Spielen, die am 23. Juli in Tokio beginnen, surfen je 20 Männer und Frauen um die Medaillen. Die Startplätze werden auf personalisierter Basis vergeben. Für jede Nation dürfen höchstens zwei Frauen und zwei Männer starten. Bei den Weltmeisterschaften in El Salvador waren neben Glatzer noch fünf weitere Wellenreiter für Deutschland dabei. Marlon Lipke, Dylan Groen, Camilla Kemp, Noah Lia Klapp und Rachel Presti verpassten die Qualifikation für die Sommerspiele.

dpa | Stand: 06.06.2021, 10:05