Süle wieder zurück - Tolisso nimmt Lauftraining auf

Der 26 Jahre alte Nationalspieler hatte die Einheiten an der Säbener Straße zuletzt aufgrund von Rückenproblemen ausgelassen.

Mit dabei war auch wieder Corentin Tolisso. Der 27-jährige Franzose absolvierte am Donnerstag erstmals wieder ein Lauftraining, nachdem er sich am 23. Spieltag in der Partie gegen die SpVgg Greuther Fürth einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte.

Quelle: dpa