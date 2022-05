Bundesliga

Süle nicht in Bayern-Startelf eingeplant

Stand: 06.05.2022, 11:06 Uhr

Fußball-Nationalspieler Niklas Süle wird im letzten Heimspiel des FC Bayern in dieser Saison mit anschließender Übergabe der Meisterschale am Sonntag (17.30 Uhr) voraussichtlich nicht in der Startelf stehen.