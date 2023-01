Ski alpin Sturz kostet Straßer Podestplatz in Garmisch-Partenkirchen Stand: 04.01.2023 19:52 Uhr

Skirennfahrer Linus Straßer ist beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen trotz optimaler Ausgangsposition leer ausgegangen.

Als Zweiter des ersten Durchgangs stürzte der Münchner beim Nachtslalom im Finallauf und schied aus. Zu dem Zeitpunkt hatte Straßer bereits eine Sekunde Vorsprung und lag klar auf Podestkurs.

Der Sieg ging an den Norweger Henrik Kristoffersen, der am Gudiberg seinen dritten Erfolg in Serie feierte. Zweiter wurde Manuel Feller aus Österreich, gefolgt vom Franzosen Clement Noel.

Die weiteren deutschen Athleten David Ketterer (34.), Sebastian Holzmann (35.), Anton Tremmel (39.), Fabian Himmelsbach (48.), Adrian Meisen (49.) und Alexander Schmid (DNF) hatten den zweiten Lauf verpasst. Die Veranstalter hatten mit Blick auf die hohen Temperaturen lange um die Austragung gezittert, das finale Go gab der Renndirektor des Weltverbands erst wenige Stunden vor dem Start.