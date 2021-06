30. Tor

Stürmer Dsjuba stellt mit EM-Tor nationalen Rekord ein

Der russische Fußball-Stürmer Artjom Dsjuba hat mit seinem EM-Tor einen nationalen Rekord eingestellt. Der 32-Jährige traf in Kopenhagen in der 70. Minute im dritten Vorrundenspiel gegen Dänemark per Foulelfmeter und erzielte damit sein 30. Tor im Nationaltrikot.