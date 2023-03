Tennis Struff scheidet bei Masters in Indian Wells gegen Paul aus Stand: 11.03.2023 23:53 Uhr

Tennis-Profi Jan-Lennard Struff ist beim Masters in Indian Wells in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Warsteiner unterlag dem US-Amerikaner Tommy Paul 3:6, 3:6.

Letzter verbliebener Deutscher in der Herren-Konkurrenz bei dem mit 10,1 Millionen US-Dollar dotierten Turnier in der kalifornischen Wüste ist damit Olympiasieger Alexander Zverev, der in der dritten Runde auf den Finnen Emil Ruusuvuori trifft.

Struff wehrte sich vor einer guten Kulisse im Stadion drei auf der Anlage des "Tennis Paradise", war gegen den an Nummer 17 gesetzten Paul aber letztendlich klar unterlegen. Bei eigenem Aufschlag wehrte er den ersten Matchball gegen sich noch ab, den zweiten nutzte Paul zum Sieg.