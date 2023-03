Tennis Struff in Miami in Runde zwei, Niemeier scheidet aus Stand: 23.03.2023 06:22 Uhr

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim Masters-Turnier in Miami die zweite Runde erreicht. Der 32-Jährige aus Warstein, der sich erst über die Qualifikation in das Hauptfeld gespielt hatte, bezwang den Italiener Fabio Fognini 6:4, 5:7, 6:4. Nächster Gegner für Struff in der Runde der letzten 64 ist der Bulgare Grigor Dimitrow.

Olympiasieger Alexander Zverev ist beim mit 8,8 Millionen Dollar dotierten Turnier in Florida an Position 13 gesetzt und hat deshalb ein Freilos für die erste Runde. Für den Hamburger beginnt das Turnier gegen den Japaner Taro Daniel.

Bei den Frauen musste sich Jule Niemeier (Dortmund) hingegen bereits verabschieden. Die 23-Jährige unterlag der Russin Anna Blinkowa glatt in zwei Sätzen 4:6, 1:6. Einzig verbliebene Deutsche in Miami ist damit Laura Siegemund (Filderstadt) nach ihrem Auftaktsieg gegen die Ägypterin Mayar Sherif. In der nächsten Runde wartet die Spanierin Paula Badosa.