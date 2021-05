Struff bei in Parma mit viel Mühe ins Viertelfinale

Der 19-jährige Cobolli ist nur die Nummer 429 der Welt und dank einer Wildcard dabei, Struff steht dagegen auf Platz 42. Der 31-jährige Warsteiner gewann nach 2:20 Stunden im Tiebreak, nachdem er zuvor bereits zwei Matchbälle vergeben hatte.

Struff ist in Parma an Nummer vier gesetzt und hatte daher zunächst ein Freilos. Das Sandplatz-Turnier ist mit 480.000 Euro dotiert und dauert bis Samstag. Die French Open - das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison - beginnen am Sonntag in Paris.

dpa | Stand: 26.05.2021, 12:53