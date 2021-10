Struff bei ATP-Turnier in Indian Wells in zweiter Runde

Dominik Koepfer war bei dem mit 8.761 725 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien zuvor ausgeschieden. Er verlor gegen den Finnen Emil Ruusuvuori 7:6 (7:3), 2:6, 0:6.

Neben Struff und Daniel Altmaier steht auch Olympiasieger Alexander Zverev in der zweiten Runde. Der 24-jährige Hamburger hatte in der ersten Runde ein Freilos und greift erst am Wochenende ins Turniergeschehen ein. In seinem ersten Spiel trifft er auf den US-Amerikaner Jenson Brooksby, der bei den US Open zuletzt erst im Achtelfinale an Novak Djokovic gescheitert war. Zverev ist an Nummer drei gesetzt und geht als Favorit in die Partie.

dpa | Stand: 09.10.2021, 04:45