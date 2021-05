Straßenrad-Weltmeister Alaphilippe verzichtet auf Olympia

Das teilte der 28 Jahre alte Franzose auf seinen sozialen Kanälen mit. "Es ist eine persönliche und gut durchdachte Entscheidung", schrieb Alaphilippe.

Er habe die Entscheidung in Übereinstimmung mit dem französischen Radsportverband, seinem belgischen Deceuninck-QuickStep-Team sowie seinem Trainer getroffen. Stattdessen wolle er sich in der Endphase der Saison auf die Verteidigung des Regenbogentrikots bei der Straßenrad-WM in der belgischen Region Flandern (18. bis zum 26. September) konzentrieren. Im vergangenen Jahr hatte sich der Klassikerspezialist auf der Formel-1-Strecke in Imola erstmals den Weltmeistertitel gesichert.

dpa | Stand: 14.05.2021, 14:48