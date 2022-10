Fußball-Europameisterschaft Stehplätze bei EM 2024? DFB-Präsident "würde es begrüßen" Stand: 19.10.2022 07:19 Uhr

Präsident Bernd Neuendorf hat sich entgegen früherer Aussagen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für Stehplätze bei der Europameisterschaft in Deutschland ausgesprochen.

"Ich würde es grundsätzlich begrüßen, wenn die EM mit Stehplätzen ausgetragen werden könnte. Auf die Atmosphäre in den Stadien würde sich das sicherlich positiv auswirken", zitierte die "Sport Bild" (Mittwoch) Neuendorf.

Noch im September hatte der DFB Stehplätze für das Turnier im Sommer 2024 ausgeschlossen und dafür Kritik von Fan-Verbänden kassiert. "Da erst im Sommer des Jahres 2023 und damit nur ein Jahr vor der UEFA EURO 2024 die Ergebnisse vorliegen und daraus folgende Maßnahmen vorgeschlagen werden, ist der Zeitraum zu knapp, um diese in das Ticketkonzept für das Turnier zu integrieren", hatte der DFB der "Sportschau" mitgeteilt und sich auf den derzeit laufenden Test im Europacup bezogen.

In dieser Saison sind in den UEFA-Wettbewerben für Spiele in Deutschland, Frankreich und England erstmals seit 1998 wieder Stehplätze erlaubt.