Leichtathletik Stabhochsprung-Weltrekord: Duplantis überquert 6,22 Meter Stand: 26.02.2023 00:19 Uhr

Stabhochsprung-Star Armand Duplantis hat seinen eigenen Weltrekord schon wieder verbessert. Der 23 Jahre alte Olympiasieger und Weltmeister aus Schweden überquerte am Samstagabend bei einem Meeting im französischen Clermont-Ferrand die Marke von 6,22 Meter. "Das ist unglaublich, ich weiß nicht, was ich sagen soll", meinte "Mondo" Duplantis französischen Medien zufolge: "Ich erinnere mich nicht mal wirklich an die letzten Minuten oder den letzten Sprung."

Nachdem er die Höhe, die einen Zentimeter über seinem bisherigen Weltrekord lag, auch beim Hallen-Istaf in Berlin versucht, aber nicht geschafft hatte, gelang es ihm diesmal im dritten Versuch. Nach Angaben von World Athletic ist es bereits der sechste Weltrekord von Duplantis. Im Februar 2020 hatte er mit 6,17 Metern Renaud Lavillenie als Weltrekordinhaber abgelöst.