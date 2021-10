Sprout gewinnt Gruppe B der ESL Meisterschaft in CS:GO

Sprout war in Gruppe B wie zu erwarten sehr dominant. Nur drei Karten verloren die Berliner im bisherigen Turnierverlauf. Die größte Schwäche zeigte Sprout dabei gegen Gruppenzweiten Cowana Gaming, gegen die die Berliner gleich zweimal verloren. Der fünfmalige Meister setzt damit bereits in der Gruppenphase ein klares Zeichen in Richtung Titelverteidigung.

In Gruppe A musste Unicorns of Love noch bis zum letzten Spieltag um den Gruppensieg bangen. Zwischenzeitlich noch auf Platz Zwei gerutscht, sicherte sich UoL erst mit ihrer letzten Karte den Gruppensieg.

dpa | Stand: 22.10.2021, 01:36