Sprint-Meisterin Alexandra Burghardt rennt 11,01 Sekunden

Um 13 Hundertstelsekunden blieb die 27-Jährige vom SV Gendorf Wacker Burghausen bei ihrem Sieg unter ihrer bisherigen Bestzeit. "Oh mein Gott, was ist gerade passiert", schrieb Burghardt nach dem Lauf an die Zehn-Sekunden-Marke heran auf Instagram. In Europa war nur die britische Dreifach-Europameisterin Dina Asher-Smith bisher schneller vor den Olympischen Spielen in Tokio.

Burghardts Siegerzeit ist zudem die beste Zeit einer deutschen Sprinterin seit drei Jahren. Bei der EM 2018 in Berlin war Gina Lückenkemper (Berlin) sowohl im Halbfinale als auch im Finale mit 10,98 Sekunden unter der Elf-Sekunden-Marke geblieben.

dpa | Stand: 10.07.2021, 16:40