Springreiten: Kendra Claricia Brinkop verpasst Weltcup-Sieg

Der Franzose Simon Delestre war auf Ryan nur um 0,48 Sekunden schneller. Hinter dem Iren Denis Lynch auf Chopin's Bushi wurde Christian Kukuk aus Riesenbeck auf Checker Vierter. Insgesamt hatten elf Paare das Stechen der mit 190.000 Euro dotierten Prüfung erreicht.

In der Gesamtwertung der Western European League rangiert Kukuk nach drei von elf Qualifikationsspringen als bester Deutscher auf Rang drei, die aus Neumünster stammende Kendra Claricia Brinkop ist Siebte. Nach der Absage des Stuttgarter Turniers wird es in dieser Saison keine deutsche Weltcup-Etappe geben. Das Finale ist aber für Anfang April in Leipzig geplant.

dpa | Stand: 07.11.2021, 18:25