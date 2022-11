Sportpolitik Sportminister: Spitzensport und Förderung neu strukturieren Stand: 04.11.2022 14:40 Uhr

Bund, Länder und der DOSB wollen den deutschen Leistungssport und seine Förderung neu strukturieren - und erfolgreicher machen. Die Sportministerkonferenz hat auf ihrem Treffen in Mainz dazu ein Konzept für eine erfolgreiche Spitzensportförderung vorgelegt.

"Wir alle fiebern leidenschaftlich mit unseren deutschen Athletinnen und Athleten bei internationalen Wettkämpfen wie Olympia mit", sagte Michael Ebling (SPD), Vorsitzender der Sportministerkonferenz. "Die Sportministerkonferenz will mit ihren Weichenstellungen dazu beitragen, dass auch die Medaillenausbeute künftig höher ausfällt."

Seit den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona, als es 82 Medaillen gab, ist die Erfolgskurve gesunken. Zuletzt bei den Sommerspielen in Tokio 2021 holten deutsche Athleten nur noch 37 Medaillen. Bereits im kommenden Jahr sollen für die Reform der letzten Spitzensportreform vor fünf Jahren "konkrete Ergebnisse" vorliegen, kündigte Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, an: "Wir wollen ein transparentes und zukunftsfähiges Fördersystem, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Dazu hat die Sportministerkonferenz einen wichtigen Beitrag geleistet."

Im Wesentlichen setzen sich die Länder dafür ein, im Bereich der Fördermechanismen transparente Verfahren, klare Verantwortlichkeiten, eine auf das Notwendige begrenzte Zahl an Entscheidungsbeteiligten und ein durchgängig hohes Professionalitätsniveau mit höchstmöglicher sportfachlicher Qualität in den Förderentscheidungen zu erreichen, hieß es. Ein wichtiger Teil der neuen Sportstruktur soll "eine starke, rein sportfachlich ausgerichtete Steuerungsinstanz" werden, wie der Hamburger Sportsenator Andy Grote erklärte.