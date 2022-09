Frauen-Bundesliga Spitzenspiel VfL Wolfsburg - FC Bayern im großen Stadion Stand: 15.09.2022 14:04 Uhr

Das Spitzenspiel in der Frauen-Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München findet in der Volkswagen Arena statt, wo normalerweise die Männer spielen, wie der deutsche Meister und Pokalsieger bekannt gab.

Der fünfte Spieltag findet am Wochenende vom 21. bis 23. Oktober statt, die genauen Ansetzungen stehen noch nicht fest.

Wolfsburg hatte schon der in der vergangenen Champions-League-Saison gegen den FC Arsenal und gegen den FC Barcelona im großen Stadion gespielt. Dabei kamen knapp 11.000 beziehungsweise über 22.000 Zuschauer. Das VfL-Team von Trainer Tommy Stroot und der Vizemeister aus Bayern gelten als die Top-Titelanwärter in der Bundesliga. Diese wird an diesem Freitag (19.15 Uhr/MagentaSport und Eurosport) mit der Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern ebenfalls in einer großen Arena (Deutsche Bank Park) eröffnet.

Wolfsburg tritt am zweiten Spieltag am 24. September bei der TSG 1899 Hoffenheim im Sinsheimer Stadion an, der Heimstätte der Erstliga-Männer der Kraichgauer. "Bereits die letzte Champions-League-Saison hat gezeigt, dass der Trend im internationalen Frauenfußball zu ausgewählten Highlight-Spielen in großen Stadien geht", sagte VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher. Nach der erfolgreichen EM in England hoffen der Deutsche Fußball-Bund und die Vereine, dass der Zuschauerschnitt in der Liga signifikant nach oben geht. Zuletzt lag er bei nur gut 800.