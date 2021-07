Fußball-EM

Spanien-Teenager Pedri: Kopf rasieren bei EM-Triumph

Spaniens Jungstar Pedri weiß genau, was er im Fall eines Titeltriumphs bei der Fußball-EM machen würde. "Wenn wir die Europameisterschaft gewinnen, rasiere ich mir den Kopf", kündigte der 18-Jährige Profi vom FC Barcelona in einem Interview beim Sender Cuatro an.