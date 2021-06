Southgate will gegen DFB-Elf "Geschichte schreiben"

"Diese Mannschaft kann mit diesem Spiel Geschichte schreiben und den Menschen für die Zukunft Erinnerungen an Duelle zwischen Deutschland und England mitgeben, die anders sind als die, mit denen sie in den letzten Tagen überflutet worden sind", sagte der 50-Jährige in einigen TV-Interviews.

Die beiden Rivalen treffen bei der Fußball-EM am Dienstag (18.00 Uhr) im Wembley-Stadion aufeinander. Die vergangenen vier K.o.-Duelle bei großen Turnieren hat England alle gegen die DFB-Auswahl verloren. Das habe für viele seiner Spieler allerdings "überhaupt keine Bedeutung, weil sie da noch nicht mal geboren waren", sagte Southgate.

Der Coach erwartet ein enges Spiel gegen die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. "Sie werden keine Angst haben, nach Wembley zu kommen. Wir müssen unsere Bestleistung abliefern. Wir müssen taktisch, physisch und psychisch bestmöglich vorbereitet sein", sagte Southgate.

dpa | Stand: 28.06.2021, 10:03