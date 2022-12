Heim-Weltcup Snowboarder enttäuschen bei Mixed-Weltcup in Winterberg Stand: 10.12.2022 12:14 Uhr

Die deutschen Snowboarder haben beim Mixed-Teamevent in Winterberg den erhofften Podestplatz klar verpasst.

Das favorisierte Duo Ramona Hofmeister/Stefan Baumeister schied beim Weltcup-Auftakt der alpinen Racer bereits im Achtelfinale aus. Für Carolin Langenhorst/Yannik Angenend und Melanie Hochreiter/Elias Huber war im Viertelfinale Schluss. Den Sieg holte sich die Schweizer Paarung Ladina Jenny/Gian Casanova.

Am Sonntag steht für die Snowboarder in Winterberg das Einzelrennen im Parallel-Slalom an.