Slowaken-Trainer Tarkovic hat keine Angst vor Spanien

"Wir haben uns gegen die Top-Offensive von Polen und Schweden verteidigen können. Lewandowski, Zielinski, Forsberg, Isak, Berg - das sind alles Spieler von Weltrang", sagte Tarkovic in einem Interview des Verbandes: "Ich habe immer an unsere Mannschaft geglaubt, immer! Und ich glaube an das Team auch gegen Spanien."

Der Weltmeister von 2010 ist für den slowakischen Coach aber "nicht nur der Topfavorit in unserer Gruppe, sondern des gesamten Turniers." Wohl auch vor diesem Hintergrund kündigte Tarkovic eine defensive Spielweise seines Teams an. "Für mich gilt weiter, dass diese Mannschaft zuerst lernen muss, nicht zu verlieren", sagte er: "Danach werden wir auch siegen."

Nach einem 2:1 gegen die Polen und einem 0:1 gegen die Schweden geht die Slowakei als Gruppenzweiter und sogar mit einem Punkt Vorsprung auf Spanien ist letzte Vorrunden-Spiel.

dpa | Stand: 21.06.2021, 13:21