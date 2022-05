Siegemund und Niemeier fehlt in Paris-Quali noch ein Sieg

Niemeier (22) setzte sich in Paris gegen die französische Lokalmatadorin Jessika Ponchet mit 6:4, 6:0 durch. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am Sonntag. Bislang sind bei den Damen in Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Tatjana Maria nur drei deutsche Spielerinnen dabei.

Quelle: dpa