Sieg gegen Aston Villa: Manchester United weiter

Der von Ralf Rangnick trainierte Fußball-Traditionsclub mühte sich beim Drittrunden-Abschluss zu einem 1:0 (1:0) gegen den Premier-League- Konkurrenten Aston Villa. Den Siegtreffer für Man United im Old Trafford erzielte Mittelfeldspieler Scott McTominay per Kopfball in der 8. Minute. Beim vermeintlichen Ausgleich der Gäste stand Aston-Routinier Danny Ings knapp im Abseits (51.).

In der Premier League ist Man United derzeit nur Tabellen-Siebter. Rangnick hatte vor der Pokalpartie entschieden, den leicht an der Hüfte verletzten Ronaldo zu schonen. "Ein Pokalspiel kann über 120 Minuten gehen, und ich dachte, es wäre besser, kein Risiko einzugehen", begründete der deutsche Interimscoach.

Von den Top-Teams der Liga hatten auch Manchester City, der FC Liverpool, FC Chelsea und Tottenham Hotspur den Sprung in die nächste Runde geschafft; der FC Arsenal war am Vortag dagegen mit 0:1 bei Nottingham Forest ausgeschieden.

Rangnick war Ende November als Interimscoach verpflichtet worden. Der 63-Jährige soll die Red Devils bis zum Saisonende betreuen und anschließend für weitere zwei Jahre als Berater im Club arbeiten.

dpa | Stand: 10.01.2022, 22:58