Serral erneut an europäischer SC2-Spitze - ShowTImE Dritter

Der Franzose Clem wiederum unterlag im Finale dem Finnen Joona "Serral" Sotala mit 1:4. Alle drei qualifizieren sich zusammen mit dem Viertplatzierten Alexis "MarineLorD" Eusebio für das internationale Saisonfinale im November.

ShoWTimE zeigte bereits in der Gruppenphase eine solide Leistung und erkämpfte sich mit 5:2 Siegen den zweiten Platz. In der K.o.-Runde musste er dann ins Derby gegen den Deutschen Gabriel "HeRoMaRinE" Segat, den er mit einem klaren 3:0 besiegen konnte. Nach einem 3:1-Sieg gegen MarineLorD scheiterte der 27-Jährige dann doppelt an den beiden Finalteilnehmern.

"Irgendwie ein schlechtes Ende für meinen Turnierlauf, aber Top Drei ist trotzdem super", twitterte ShoWTimE nach dem Ausscheiden. "Ich bin ziemlich glücklich mit meiner Leistung in dieser Saison und spiele nah an dem Niveau, das ich von mir erwarte."

dpa | Stand: 17.10.2021, 22:14