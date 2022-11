dpa-Sportsline Seider mit drei Vorlagen in 100. Spiel Stand: 20.11.2022 08:23 Uhr

Der deutsche Nationalspieler Moritz Seider hat in seinem 100. NHL-Spiel erstmals drei Tore in einer Partie in der besten Eishockeyliga der Welt vorbereitet. Seider war beim 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)-Sieg seiner Detroit Red Wings bei den Columbus Blue Jackets in jedem Drittel an einem Treffer beteiligt.

Der 21 Jahre alte Seider, in der Vorsaison als erster Deutscher zum Rookie des Jahres in der NHL gekürt, steht nun bei insgesamt acht Toren und 51 Torvorlagen für Detroit. Nur drei Abwehrspieler in der Geschichte der traditionsreichen Franchise waren in ihren ersten 100 Spielen an mehr Toren beteiligt.

Grund zum Jubeln hatte auch Leon Draisaitl. Beim 4:3-Erfolg seiner Edmonton Oilers nach Verlängerung gegen das Topteam Vegas Golden Knights war Draisaitl am Siegtreffer von Connor McDavid beteiligt. Im zweiten Drittel erzielte der Angreifer zudem den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. Mit zehn Treffern und zwanzig Vorlagen rangiert Draisaitl hinter seinem kongenialen Teamkollegen McDavid auf Platz zwei der Scorerliste.

Ohne Torbeteiligung blieben dagegen die anderen deutschen Angreifer. JJ Peterka und die Buffalo Sabres kassierten beim 2:5 bei den Toronto Maple Leafs die achte Niederlage in Serie. Nico Sturm und die San Jose Sharks unterlagen den New York Rangers mit 1:2.

Tim Stützle, der zuvor in dieser Saison nur einmal ohne Scorerpunkt geblieben war, verlor mit den Ottawa Senators gegen die New Jersey Devils mit 1:5. Die Devils sind seit zwölf Spielen ungeschlagen, ihnen fehlt noch ein Sieg, um den Franchise-Rekord einzustellen.

Die Boston Bruins bauten ebenfalls ihre beeindruckende Erfolgsserie aus und gewannen auch ihr elftes Heimspiel der Saison, was zum Start einer NHL-Saison zuvor erst zwei Teams gelungen war.