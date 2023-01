Handball Schwarzer kritisiert Schiedsrichterinnen bei Männer-WM Stand: 14.01.2023 07:26 Uhr

Der frühere Weltmeister Christian Schwarzer hält die Nominierung von Schiedsrichterinnen für die Handball-WM in Polen und Schweden für falsch.

"Keine Ahnung, wie man da auf die Idee gekommen ist, Frauen bei den Männern pfeifen zu lassen", sagte der 53-Jährige im Podcast "Erhellendes von Blacky Schwarzer". "Ich hätte es nicht gemacht, weil die können bei den Frauen pfeifen und die Männer pfeifen bei den Männern. Aber das ist jetzt meine Einstellung dazu, und da entscheiden andere drüber." Auf die Frage, ob er während seiner Zeit als Profi Schiedsrichterinnen vermisst habe, sagte der frühere Kreisläufer: "Nee, auf gar keinen Fall."

Beim derzeitigen Turnier sind mehrere weibliche Schiedsrichter-Teams im Einsatz. Aus Deutschland zählt das Gespann Maike Merz und Tanja Kuttler dazu, das am Donnerstag beim Spiel Kap Verde gegen Uruguay erstmals zum Einsatz gekommen war. Es sei immer "schwieriger für uns, wenn Frauen pfeifen", meinte der Weltmeister von 2007 weiter. "Ich, gefühlt, habe das nicht so gerne, und ich weiß es von vielen anderen, ob's Trainerkollegen sind oder Spieler, die da auch nicht so ganz begeistert von sind."