Frauenfußball Schulterverletzung: Frankfurts Freigang muss pausieren Stand: 17.09.2022 18:40 Uhr

Eintracht Frankfurts Nationalstürmerin Laura Freigang muss wegen einer Schulterverletzung vorerst pausieren.

Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, ergab eine MRT-Untersuchung, dass sich die Vize-Europameisterin eine Schultereckgelenksverletzung zugezogen hat. Freigang muss vorerst eine Schiene tragen.

Die 24-Jährige war beim 0:0 zum Saisonauftakt gegen den FC Bayern München kurz vor der Pause nach einem Zweikampf unglücklich gelandet, spielte aber noch eine Weile weiter und meinte später: "Ich kann mir gut vorstellen, dass da was ist. Ich weiß nicht was, ich kenne mich da nicht so aus. Es tut auf jeden Fall weh."