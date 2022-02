NBA-Star

Schröder will bei EM wieder für Nationalmannschaft spielen

Stand: 14.02.2022, 13:07 Uhr

NBA-Star Dennis Schröder will wieder für die Basketball-Nationalmannschaft spielen. Deutschlands derzeit bester Spieler kündigte seine Teilnahme an der Europameisterschaft vom 1. bis 18. September an, die unter anderem in Köln und Berlin stattfindet.