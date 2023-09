Basketball Schröder feiert mit vielen Fans den WM-Titel und Geburtstag Stand: 15.09.2023 16:28 Uhr

Dennis Schröder kommt aus dem Feiern nicht raus. Nach dem Titel bei der Basketball-WM ehrt ihn seine Heimatstadt am 30. Geburtstag mit einem Eintrag in Goldene Buch.

Mit tausenden Fans hat Basketball-Star Dennis Schröder in seiner Heimatstadt Braunschweig den WM-Titel und seinen 30. Geburtstag gefeiert.

"Das bedeutet mit sehr viel. Ich habe sehr hart dafür gearbeitet, dass ich so einen Moment einmal genießen kann mit der Familie, mit der Stadt", sagte der Nationalspieler beim Empfang im Altstadtrathaus. Der NBA-Profi trug sich ins Goldene Buch der niedersächsischen Stadt ein.

"Es war immer mein Traum, so was erleben zu dürfen", rief er anschließend vom Balkon aus den Fans zu. Realisiert habe er es noch nicht, obwohl er den Weltmeister-Pokal in diesem Moment in den Händen hielt. "Der Empfang in Frankfurt war speziell, aber der hier hat noch mal eine Schippe draufgelegt", sagte Schröder, dem die Fans auch ein Geburtstagsständchen sangen.

DBB-Auswahl bei der WM ungeschlagen

Als Kapitän hatte Schröder das deutsche Team bei der Weltmeisterschaft in Asien zum ersten WM-Titel geführt. Auf dem Weg dorthin blieb die DBB-Auswahl ungeschlagen, schaltete im Halbfinale den Topfavoriten aus den USA aus und krönte sich im Finale in Manila mit einem Sieg über Serbien. Schröder wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Mit dem Erfolg bei der WM ist das deutsche Team auch für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert.

Nach der Rückkehr von den Philippinen war die Mannschaft am Dienstag in Frankfurt am Main von rund 1000 Fans begeistert empfangen worden. In den kommenden Tagen stehe aber klar die Familie im Vordergrund, sagte Schröder. Im Oktober startet er mit seinem neuen Team von den Toronto Raptors in die NBA-Saison.