Frauenfußball "Schöne Entwicklung": Waßmuth von Boom begeistert Stand: 05.04.2023 15:02 Uhr

Fußball-Nationalspielerin Tabea Waßmuth ist von der deutlich gestiegenen Begeisterung für den Frauenfußball begeistert.

"Wir in Wolfsburg merken das schon auch extrem, dass der Andrang da ist. Das ist eine schöne Entwicklung. Es ist cool, dass der Frauenfußball nach und nach diese Wertschätzung bekommt, die er verdient hat", sagte Waßmuth in einer Medienrunde. Die 26 Jahre alte Nationalspielerin war zuvor auf die zu erwartende enorme Kulisse für das Länderspiel gegen Brasilien angesprochen worden.

Für das Spiel in Nürnberg am 11. April (18.00 Uhr/ARD) wurden bereits 28.000 Tickets verkauft - das ist kaum weniger, als im Schnitt beim neunmaligen deutschen Meister 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga zuschauen.

"Es ist schön, dass die Euphorie weiter besteht. Ich glaube auch, dass wir den Fans möglichst viel zurückgeben wollen", sagte Svenja Huth. Bevor es in der kommenden Woche gegen Brasilien geht, steht am Karfreitag (20.00 Uhr/Livestream auf sportstudio.de) in Sittard ein Gastspiel in den Niederlanden an.