Transfers Schmadtke: Franzose Cozza wird nach Wolfsburg wechseln Stand: 13.01.2023 15:34 Uhr

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird spätestens im Juli den französischen Abwehrspieler Nicolas Cozza vom HSC Montpellier verpflichten. "Dass er kommt, ist klar. Die Frage ist, ob er bereits jetzt kommt oder im Sommer", bestätigte Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung".

Der 24 Jahre alte Linksverteidiger ist nur noch bis zum 30. Juni vertraglich an seinen Club gebunden. Der Spieler und auch der VfL streben einen sofortigen Transfer an, weil den Wolfsburgern nach dem Wechsel von Jerome Roussillon zum 1. FC Union Berlin ein Spieler auf der linken Abwehrseite fehlt.

Dafür würde der Bundesliga-Club auch eine Ablösesumme an die Franzosen zahlen. Der HSC Montpellier zögert jedoch mit seinem Einverständnis, weil Cozza ein wichtiger Spieler und das Team nach nur einem Sieg in den vergangenen zehn Ligaspielen in Abstiegsgefahr geraten ist.