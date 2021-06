Schiedsrichter Siebert ohne Probleme bei EM-Premiere

Als die Spieler und Fans der Schotten kurz vor der Pause nach einem angeblichen Foul an Scott McTominay Elfmeter forderten, ließ Siebert zurecht weiterspielen.

Einen Tag nach dem ersten Einsatz von Kollege Felix Brych beim 3:2-Sieg der Niederlande über Ukraine, kam auch Siebert zu seinem Premieren-Auftritt bei diesem Turnier. Die erstmalige Nominierung für das Kontinentalturnier war auch für den Unparteiischen überraschend gekommen. "Das war Wahnsinn - und das musste ich auch erst mal verarbeiten", hatte er über den Moment berichtet, als er die Nachricht erhielt. "Es fühlt sich an wie ein Traum." Siebert hat nach DFB-Angaben 122 Spiele in der Bundesliga geleitet und ist seit 2014 FIFA-Schiedsrichter. Das erste Mal in der Champions League kam er im Oktober 2018 zum Einsatz.

dpa | Stand: 14.06.2021, 17:13