Scheitern im Vorjahr für Glasner Grund für Europa-Triumph

"Wisst ihr, wo die Ursache für den heutigen Titel liegt? Im letztjährigen Scheitern an der Qualifikation. Das ist so oft im Leben so. Es gibt Rückschläge und dann zeigt sich, ob du ein Großer bist", sagte Glasner, nachdem er mit den Hessen in Sevilla das Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers gewonnen hatte.

"Die Mannschaft und der Verein sind zurückgekommen, sind belohnt worden für die Beharrlichkeit. So ist Fußball, so ist das Leben", fügte der Österreicher Glasner an. Erst im Sommer hatte er von seinem Landsmann Adi Hütter, der nach Mönchengladbach wechselte, übernommen.

Glasner wertet den Triumph in Andalusien auch als Gütesiegel für den nationalen Wettbewerb. "Das zeigt, wie stark die Bundesliga ist. Es wird oft gefragt, ob die Bundesliga konkurrenzfähig ist. Ich denke, wir haben es gezeigt", sagte der 47-Jährige.

Quelle: dpa