Schalke-Keeper Schubert vor Wechsel nach Arnheim

Demnach soll der zuletzt an Eintracht Frankfurt ausgeliehene 23 Jahre alte Schlussmann beim niederländischen Erstligisten einen Dreijahresvertrag erhalten. Angeblich absolvierte Schubert am (heutigen) Mittwoch in Arnheim einen Medizincheck.

Schubert wäre damit der bereits 20. Profi, der den Absteiger aus der Fußball-Bundesliga in diesem Sommer verlässt. Dem Vernehmen nach erfolgt der Transfer trotz eines Vertrages bis 2023 ablösefrei.

dpa | Stand: 14.07.2021, 14:05